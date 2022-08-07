Водоканал назвал три самых затопленных дождем района Петербурга

В Петербурге, 6 августа, прошли сильные дожди. Интенсивность осадков в этот день почти в 3 раза превысила норму в некоторых районах города.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», максимальное количество осадков было зафиксировано в Курортном (31,29 мм), Приморском (30,8 мм), Петродворцовом (29,66 мм) и Калининском (22,21 мм) районах.

На горячую линию «Водоканала» поступило 92 обращения на работу дождевой канализации.

Дождевой фронт прибыл в Северную столицу со стороны Прибалтики около 15 часов дня, двигался в северо-западном направлении и полностью покинул город в 22:30.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в воскресенье, 7 августа, из-за влияния тыловой части циклона, температурный фон в Северной столице будет чуть немного климатической нормы. Пройдут кратковременные дожди. В городе температура составит от +19 до +21 градусов тепла.