Прохлада пришла на смену жаре в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге вновь проявляет свою непостоянность. После жаркой субботы, в воскресенье, 7 августа, на погодные условия в городе окажет влияние тыловая часть уходящего циклона, следствием чего станут кратковременные дожди и похолодание.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 7 августа, из-за влияния тыловой части циклона, температурный фон в Северной столице будет чуть ниже климатической нормы. При переменной облачности пройдут небольшие и кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе +19…+21 градусов, по Ленобласти +17…+22 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, 8 августа, ожидаются небольшие дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за холодного фронта в Петербурге, кроме жары, прошли ливни и град 6 августа.