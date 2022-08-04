В Петербург возвращается жара

В Петербург вновь вернется жаркая погода, после прохладного периода. Город останется под влиянием антициклона, что обеспечит сухую и преимущественно солнечную погоду.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на четверг, 4 августа, в Северной столице продолжится повышение температуры. В городе воздух прогреется от +26 до +28 градусов. По Ленобласти от +24 до +29. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу волна тепла достигнет своего апогея, осадков не предвидится.

Ранее Санкт-Петербуг сообщал, что после дождливого циклона “Фрида”, в Петербурге погода становится теплее.