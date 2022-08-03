В Петербург возвращается теплая и солнечная погода

После дождливого периода, который обеспечил циклон “Фрида”, в Петербург возвращается тепло.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 3 августа, в среду, на погодные условия будет влиять гребень антициклона. Вытянувшись в широтном направлении, он уменьшит плотность облаков и прекратит дожди. Это поспособствует солнечным лучам обеспечить более активный дневной прогрев.

Температура воздуха в городе +22…+24 градусов. По Ленобласти +20…+25 градусов тепла. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 4 августа, осадков также не предвидится, а воздух прогреется до +25 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в ночь на 2 августа из-за циклона “Фрида”, количество выпавших осадков превысило треть месячной нормы.