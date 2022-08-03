Петербургский депутат-единоросс 31 год прожил в хрущевке и выступил за реновацию

Депутат от партии “Единая Россия” Алексей Цивилев прожил большую часть жизни в пятиэтажке. Он рассказал почему поддержал законопроект, который вызвал у жителей Петербурга столько недовольств и разногласий.

В беседе с Neva.Today Алексей Цивилев, который прожил в хрущевке 31 год, рассказал, почему он выступил в поддержку законопроекта, и какие изменения в него стоит внести.

По словам депутата, большая часть пятиэтажек устарели морально и физически. Инженерные коммуникации отремонтировать не предоставляется возможным, а плата за отопление — в полтора-два раза выше, чем у соседей.

Цивилев также считает, что жильцы должны иметь возможность самостоятельно решать, голосовать за включение дома в программу КРТ, либо против.

При этом в случае отказа жителей от КРТ, их мнение должно учитываться.

Законопроект о комплексном развитии территорий, то есть о реновации, был подписан губернатором Петербурга Александром Бегловым, и нашел отклик среди многих депутатов, преимущественно единороссов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-губернатор Николай Линченко и глава Жилищного комитета Олег Зотов в прямом эфире обсудили закон о комплексном развитии территорий.