Смольный призвал не вестись на провокации по поводу реновации

В Петербурге прошла трансляция с чиновниками в Центре управления регионом, на которой обсуждался закон о комплексном развитии территорий. В народе его часто называют законом о "петербурсгкой реновации".

Вице-губернатор Николай Линченко и глава Жилищного комитета Олег Зотов рассказали о будущих изменениях. Линченко сказал, что после реновации на территории Москвы, в 2020 году федеральными законодателями были приняты изменения к Градостроительному кодексу, Жилищному кодексу, которые позволили распространить преобразование старой застройки на все регионы РФ.

По словам вице-губернатора, закон приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. До реализации еще далеко, и проект обязательно будет проходить общественное обсуждение на территории каждой районной администрации. У горожан еще появиться возможность выразить свое мнение.

Также ранее много домов находилось в неудовлетворительном состоянии, при этом здания не признавались аварийными, чем были недовольны жители.

Чиновник призвал не поддаваться провокациям и уверил, что на данный момент нет ни одного решения о сносе.

Также отмечалось, что собственникам жилья будет возмещен весь ущерб, в том числе траты на переезд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на сатйе Госстройнадзора теперь можно будет посмотреть информацию о сносе зданий.