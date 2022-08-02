В Петербурге все еще будут идти дожди из-за тыла циклона

В Санкт-Петербурге синоптическая ситуация все еще будет зависеть от тыловой части циклона, уходящего своим центром на территорию Карелии.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 2 августа, вторник, будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температурный фон изменится мало и останется на 2-3 градуса ниже нормы. Температура воздуха +20…+22 градуса. По Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.

В среду, 3 августа, будет преимущественно сухо и потеплеет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов сообщил о том, что к середине недели в Петербурге потеплеет до +28 градусов.