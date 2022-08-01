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К середине недели в Петербурге потеплеет до плюс 28

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© Фото: Baltphoto

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Тепло вернется в Петербург в середине первой августовской недели. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник, 1 августа, сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, сегодня будет тепло, но дождливо. До Петербурга стремится добраться циклон Фрида, который накануне прошел черех Калининград. Грядущей ночью циклон будет проходить через Финский залив. Из-за этого ночью во вторник, 2 августа, в городе будет сильный дождь, а днем будет немного прохладнее в связи с усилением западного ветра. А вот потом погода значительно улучшится.

Специалист заявил, что лето продолжится - с середины недели погода улучшится. Он отметил, что будет сухо, а в дневные часы будет теплеть до плюс 28 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании до плюс 18 градусов в августе.

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