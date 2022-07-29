Coca-Cola перестанет выпускать напитки Sprite в фирменных зеленых бутылках из-за вопроса экологии

С 1 августа бренд напитков Sprite, принадлежащий американской компании Coca-Cola, избавится от фирменных зеленых бутылок и заменит их более экологически чистыми.

Как рассказал “МК в Ленобласти”, такое решение связано с улучшением экологии. Об этом заявил генеральный директор компании по переработке отходов R3CYCLE, работающей с Coca-Cola, Джулиан Очоа.

«Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала. После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика», — заявил Очоа.

Отмечается, что зеленый цвет останется на этикетках напитка. Цвет потеряют только сами бутылки. Также и другие бутылки напитков в ассортименте Coca-Cola Company, в производстве которых используются зеленые красители, поменяют свой цвет.