Представлены графики по ситуации на рынке труда в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области представил графики по ситуации на рынке труда. За минувшие две с половиной недели рост уровня безработицы остается на том же уровне.

Как сообщил Онлайн47, ситуация на рынке труда в Ленинградской области остается стабильной. Это можно понять по графикам, которые были предоставлены губернатором региона Александром Дрозденко по итогам аппаратного совещания о ситуации в экономике.

За минувшие две с половиной недели, уровень безработицы по-прежнему составляет 0,4%. А вот свободных вакансий в Ленобласти стало больше. За период с 7 по 25 июля их количество выросло до 48 976.

К предприятиям, которые находятся на простое, добавилось еще одно. А работников, наоборот стало меньше. На данный момент в простое находятся 8 859 человек. В режиме неполного рабочего времени работают 556 сотрудников.