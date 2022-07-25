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Циклон сохранит в Петербурге облачную с дождями погоду

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© Фото: Мойка78/Николай Овсянников

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В Петербурге, на 25 июля, понедельник, периферия обширного, но малоактивного циклона, сохранит облачную погоду и кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе воздух прогреется от +22 до +24 градусов, но улицчные торговцы ээтого не увидят. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербурге", городские чиновники провели рейл выписали десятки протоколов нарушителям. По Ленинградской области температура достигнет отметки в +20... +25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник станет заметно теплее, а существенных осадков не предвидится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообшал, что 24 июля, погодные условия Петербурга находились под влиянием тыловой части циклона. Это вырожалось в большом количестве обласков и кратковременных дождях.

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