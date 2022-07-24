В Петербург пришла прохлада с дождем

В Санкт-Петербурге стало прохладней. Небо будет затянуто облаками и пройдут кратковременные дожди.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, 24 июля, в воскресенье, погода в городе будет под влиянием тыловой части циклона. На небе будет много облаков, ожидаются кратковременные дожди. Температурные показатели будут близкими к климатической норме.

В Петербурге температура будет держатся от +21 до +23 градусов тепла. По Ленобласти воздух прогреется от +19 до +24 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В Понедельник станет немного теплее и также пройдут небольшие дожди.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в конеце прошлой недели в городе резко вырос температурный показатель и вернулась жара.