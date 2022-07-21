В Петербург возвращается жара: температура поднимется до +29

После ряда прохладных и дождливых дней в Северную столицу вновь возвращается жаркая погода. Температура будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале, на четверг, 21 июля, в Петербурге погодная ситуация будет представлена гребнем антициклона. Осадков не предвидется.

Температура в городе будет достигать отметки в +27... +29 градусов. А в Ленинградской области температура будет держаться от +25 до +30 градусов.

Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу предвидится сухая, жаркая и солнечная погода.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синотик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам по сильном ветре и повышении температуры на 20 июля.