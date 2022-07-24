После ремонта ливневок в одних местах, Петербург затопило в других

Прошедшие сильные ливни в Петербурге продемонстрировали, что канализационные системы “Водоканала” не могут справится с большим количеством осадков, что приводит к потопам. О решении проблем в организации заговорили еще в 2020 году.

Как сообщает Neva.Today, на самых подтопляемых перекрестах города улучшить ливневую канализацию “Водоканал” смог лишь через два года после объявления конкурсов на проектно-изыскательные работы.

Согласно информации пресс-службы городской администрации 15 июля 2022 года, были выполнены работы по программе реконструкции ливневой канализации на девяти проблемных участках.

После ливня 14 июля вскрылись очередные проблемные места, в которых скопление воды затрудняет движение транспорта и осложняет жизнь пешеходам.

Этими местами оказались: Перекрёсток Луначарского и Энгельса; перекрёсток Луначарского и Культуры; улица Шостаковича (пешеходный переход у ТЦ «Гранд Каньон»); проспект Художников; 5-й Верхний переулок (Парнас).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что циклон "Зельда" сильными дождями вскрыл старую проблему неэффективной системы водоотведения в Петербурге.