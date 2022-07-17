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На петербуржской “Газпром Арене” концерт “Руки Вверх!” собрал тысячи фанатов

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© Фото: Мойка78/Николай Овсянников

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В Петербурге состоялся концерт “Руки Вверх!” приуроченный к 25-летнию коллектива. На выступление собралось более 50 тысяч зрителей.

В субботу, 16 июля, на “Газпром Арене” прошел концерт группы “Руки Вверх”. Как сообщает 78.ru, изначально предполагалось, что зрителей будет не более 50 тысяч. Из-за пандемии коронавируса выступление откладывалось в течении двух лет. В начале шоу Сергей Жуков исполнил один из своих главных хитов “Ну где же вы, девчонки”.

Ранее Санкт-Петербург сообщалчто Сергей Жуков дал большое интервью, в котором рассказал о ближайших концерта и о продолжении сериала "Евгенич". В этом телевизионном сериале Сергей выступает не только, как актер, но и как продюсер. В скором времени стартуют съемки второго сезона. Также, Жуков рассказал про свое выступление на празднике выпускников "Алые паруса". Артист отметил, что выпускники так отрывались под его песни, будто из вовсе и нет 20 лет.

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