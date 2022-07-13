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Сергей Жуков рассказал о про должении сериала “Евгенич” и о концерте в Петербурге

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© Фото: скриншот Youtube

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Большинству Сергей Жуков известен, как бессменный фронтмен легендарной группы “Руки Вверх!”. Но кроме музыкальной и гастрольной деятельности, энергии у Сергея хватает еще и на телесериал “Евгенич”, в котором он выступает не только в роли центрального актера, но и в роли продюсера проекта. 

В интервью с “МК в Питере”, артист рассказал про сериал, про 25-летие группы, и про концерт в Петербурге.

По словам Жукова, Евгенич — это собирательный образ. Этот персонаж когда-то написал все известные хиты, но затем покинул шоу-бизнес. Он заперся в студии и абсолютно не знает ничего про современный мир, так как не выходит наружу. Для сериала Сергей специально добыл старую аппаратуру, которую сейчас уже сложно встретить.

В скором времени начнутся съемки второго сезона. Жуков уверен, что второй сезон понравится всем, кому полюбился первый сезон сериала. 
“Руки Вверх!” выступали в этом году на “Алых парусах”. По поводу этого выступления в Петербурге Жуков сказал, что “выпускники в тот вечер так отрывались под «Крошку мою» и «Чужие губы», как будто этим песням вовсе и нет 20 лет”.

В честь 25-летния группы в Петербурге, 16 июля, пройдет концерт, который должен был состояться два года назад, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.  

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