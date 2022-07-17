После блокировки иностранных соцсетей в петербургских судах сократится использование смайлов

Блокировка иностранных социальных сетей может повлиять на суды Петербурга. Смайлики, ставшие неотъемлемой частью большинства переписок в приложениях, иногда при рассмотрении дела могут быть использованы в качестве доказательств.

В беседе с Neva.Today, московский адвокат Александр Почуев рассказал, что первые упоминания смайлов в российских судах появились в 2015 году.

Тогда в Тверском суде Москвы был рассмотрен иск о запрете эмодзи устройствах Apple ввиду нарушения запрета гей-пропаганды.

Как отмечает адвокат, сегодня ссылка на использование эмодзи в переписке между сторон уже не редкость в судебной практике.

Определенно эмотиконы давно стали частью современного языка и вышли за пределы частных переписок. Но не стоит забывать, что всегда есть риск неоднозначного толкования, так как единого смысла у смайликов нет.

Как отмечает Почуев, сокращение сегмента соцсетей может привести к уменьшению количества судебной практики с использованием эмодзи, так как понизится активность пользователей. Однако, эксперт считает, что это на прямую не повлияет на практику использования смайликов в качестве доказательств в суде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге прокуратура с начала 2022 года предъявила в городские суды 383 исков о запрете аниме деструктивного содержания.