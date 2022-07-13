“Лахта Центр” показал видеозапись с нашествием циклона “Зельда” на Петербург

“Лахта Центр” показал видео с камер на вершине небоскреба, на котором запечатлено нашествие циклона “Зельда” на Санкт-Петербург.

Во вторник, 12 июля, на Северную столицу обрушились ливни и сильный ветер принесенные циклоном “Зельда”. Стихия повалила деревья в городе и оставила почти два десятка населенных пунктов в Ленинградской области без электроэнергии.

В своей группе в социальной сети “Вконтакте” “Лахта Центр” выложил ускоренную видеозапись, на которой видно, как ясное небо резко сменяется густыми тучами и город накрывает дождем.

В городе буря была недолгой и все обошлось лишь несколькими поваленными деревьями. А вот в Ленобласти штормовой ветер не только валил деревья, но и оставил в нескольких районах без электричества ряд населенных пунктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после сильного ливня принесеного "Зельдой", Петербург снова столкнулся с проблемами неэффективной системы водоотведения. Из-за чего в городе образовадись огромные лужи.