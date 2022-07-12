Петербуржцы могут бесплатно обучиться новым профессиям

Для россиян доступны 24 тысячи бесплатных образовательных программ благодаря которым можно обучится новой профессии.

Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, только за первые полгода 2022 года 16 тысяч петербуржцев подали заявление на обучение. Одобрено было 4172 обращения и уже 2348 человек начали обучение.

Обучения организуют Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia), Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, и также многие вузы в регионах.

В Петербурге по-прежнему сохраняется потребность в сферах информационных технологий. В связи с этим стали более востребованными такие профессии, как: data-аналитик, project manager в IT, тестировщик программного обеспечения, специалист по работе на маркетплейсах.

Отмечается, что из среди рабочих профессий лидирует мастер маникюра.

Бесплатное обучение открыто для разных категорий граждан и можно выбрать не только направление, но и форму и продолжительность курса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге вырасло количество кандидатов, которые ищут работу в сфере IT.