В Петербурге ожидаются кратковременные дожди с грозами

На небе Санкт-Петербурга будет опять много облаков, а также местами ожидается гроза. Выходя из дома, следует на всякий случай прихватить зонтик.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на субботу, 0 июля, Петербург остается под влиянием периферии циклона, охватившего Скандинавию.

Благодаря чему в регионе останется облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в городе от +23 до +25 градусов. В Ленобласти температура воздуха будет держатся от +21 до +26 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье, 10 июля, погода будет приблизительно такой же.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что небо Петербурга красем краем облачной спирали заденет очередной циклон, выходящий на Скандинавию.Что и повлияло на облачную погоду и понижение температуры.