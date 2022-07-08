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На Госуслугах появилась возможность проверки задолженности перед выездом за границу

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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У Россиян появится возможность узнать о задолженностях на портале госуслуг перед выездом за границу. Пока не известно снизит ли это очереди на выезд из страны.

Как сообщает Neva.Today, на портале Госуслуги появился новый сервис, через который можно узнать о наличии и размере задолженности. Теперь должники смогут предварительно узнать о том, есть ли у них доступ для выезда за рубеж.

Также есть возможность погасить задолженности онлайн.

При действующем законодательстве РФ, гражданин, имеющий долг более 30 тысяч рублей, лишается права на выезд из страны. Однако есть ряд исполнительных производств, при которых сумма задолженности может быть ниже при запрете на пересечение границы.

 

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