В Петербурге открыли смотровую площадку на колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери

В Санкт-Петербурге открылась смотровая площадка на вершине колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери. Петербуржцы и гости города смогут полюбоваться одной из самых лучших панорам города, которая открывается с колокольни.

Колокольня собора Владимирской иконы Божией Матери является одной из самых высоких точек в Петербурге. Смотровая площадка располагается на высоте в 41 метр.

С нее открывается непередаваемый вид на город, позволяя увидеть соборы, шпили, проспекты пол совершенно новым углом.

Об открытии смотровой площадки рассказали в Telegram-канале туристского портала Visit-Petersburg.

Попасть на площадку можно будет три дня в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и 15:00. Будет осуществлятся предварительная запись на экскурсии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге стартовал первый туристический маршрут к Белому морю.