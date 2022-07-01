В Петербурге стартовал первый туристический маршрут к Белому морю. Открытие ознаменовалось после полуденного выстрела пушки Нарышкина бастиона. Протяженность маршрута составляет 200 километров.
Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, путешествие ознаменовалось выстрелом из пушки. Право произвести залп было предоставлено главе Комитета по делам Арктики.
В пятницу, 1 июня, туристы отправятся в Шлиссельбург. Потом направятся в Карелию и Архангельскую область. Участникам экскурсии откроются невероятные красоты русского севера. По словам председателя комитета по делам Арктики Герман Широков, основным упором экскурсии будет путь, по которому прошел Петр Первый.
В Санкт-Петербург группа вернется через неделю.