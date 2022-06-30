В июне солнце в Петербурге расщедрилось на 140 часов сияния

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги уходящего месяца. Он отметил, что сравнивать по теплу с прошлым июнем нельзя, однако есть один элемент, претендующий на звание самого экстремального.

Месяц начался с прохлады, однако в третьей декаде потеплело. Осадков выпало всего 67% от нормы, и даже сильный дождь в середине месяца не помог. Температурных рекордов не было, однако один раз воздух прогрелся до +30 градусов. Об этом Колесов написал в своем телеграм-канале.

Солнечное сияние в Северной столице в третьей декаде июня выходит на первое место по продолжительности. За это время оно насветило на 140 часов. За последние 35 лет такого длительного солнечного сияния в Петербурге не отмечалось ни в одну декаду июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ближайшие дни город останется под влиянием антициклона. Температура воздуха поднимется выше +30 градусов.