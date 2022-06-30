За нарушение правил парковки в Петербурге эвакуировали более 90 тысяч машин за год

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги годовой работы по выявлению нарушителей правил парковки. За этот период штрафстоянки в городе отправились 90 267 автомобилей.

Еще 619 408 постановлений было вынесено комплексами фото- и видеофиксации в автоматическом режиме, 8 976 протоколов за нарушение парковки было оформлено на месте. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Врио главы ведомства Валентин Енокаев заявил, что эвакуация неправильно припаркованных машин положительно сказывается на транспортной обстановке Санкт-Петербурга. По его словам, количество правонарушений уменьшается, увеличивается пропускная способность улиц и скорость общественного транспорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Петербурга сократилось количество случаев ДТП после введения платной парковки.