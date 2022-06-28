В центре Петербурга сократились случаи ДТП после введения платной парковки

В Центральном районе Санкт-Петербурга проводится расширение зон платной парковки, которые уже смогли послужить сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, также уменьшилось время прибытия на место происшествия служб экстренной помощи, а скорость проезда общественного транспорта увеличилась на 20 процентов.

Как сообщается в пресс-службе Комитета по транспорту, благодаря увеличению числа зон платной парковки в центре Санкт-Петербурга автомобилисты стали на 20 процентов реже нарушать правила парковки. Кроме того, местные жители стали чаще приезжать в Центральный район города на общественном транспорте или такси, а не на личных автомобилях.

Также экстренные службы теперь прибывают на места вызовов в два раза быстрее за счет сокращения автомобильного потока на данных улицах Петербурга. Водители стали на 25 процентов реже попадать в ДТП, в том числе с пешеходами, за период с января по март 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе города с первого июля будет расширена зона платной парковки, которая застанет еще 56 улиц.







