Туман и грозы настигнут Ленобласть 21 июня

Во вторник, 21 июня, синоптики обещают в Ленинградской области небольшие осадки, грозы и туман.

В этот день местами пройдет кратковременный дождь, днем на востоке региона ожидаются грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

В среду, 22 июня, снова пройдут кратковременные дожди, а ночью на область опуститься туман.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщала, что циклон Офелия постепенно покидает Северную столицу, поэтому дожди наконец-то сменятся теплом. В ближайшие два дня в городе пройдут отдельные кратковременные дожди, а к выходным температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет +30 градусов.