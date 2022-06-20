Синоптик Колесов пообещал петербуржцам жару в +30 градусов к выходным

Циклон Офелия постепенно покидает город, поэтому дожди в Санкт-Петербурге наконец-то сменятся теплом.

В ближайшие два дня в городе пройдут отдельные кратковременные дожди. Циклон хоть и ушел на восток, но все еще продолжает влиять на погоду в Северной столице.

С середины недели начнется влияние антициклона. Температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет +30 градусов к выходным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Все дружно думаем об антициклоне, чтобы атмосфера не «баловалась» и направила свои процессы в нужное для нас русло», – написал синоптик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале рабочей недели в Санкт-Петербурге прохладно и с небольшими осадками. Воздух прогреется до +19 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.