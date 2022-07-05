В Петербурге готовят к отправке самую мощную в мире быстроходную турбину

В Петербурге на предприятии «Силовые машины» изготовили самую мощную в мире быстроходную турбину. Теперь ее планируют подготовить к отправке заказчику.

Агрегат сделан для работы на атомной электростанции. Его мощность достигает 1,2 тысячи мегаватт. Специалисты изготовили лопатки быстроходной турбины из титанового сплава. Диаметр ротора агрегата составляет 4 метра, а ее скорость вращения – три тысячи оборота в минуту, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель генерального директора по производству компании «Силовые машины» Алексей Садков отметил, что на сборку турбины ушло около трех месяцев. Теперь ее разборка займет примерно то же время. Ее планируют уложить в отдельные ящики, которых в общей сложности понадобится более 200 штук. После этого турбину отгрузят заказчику. По словам Садкова, если не учитывать этап проектирования, то изготовление такого агрегата занимает порядка двух лет.

На данный момент «Силовые машины» открыли множество вакансий. Предприятие находится в поисках станочников, сварщиков и технических специалистов.

Директор по персоналу компании «Силовые машины» Елена Соловьева рассказала, что на предприятии существенно увеличилась загрузка, поскольку ранее было подписано много контрактов. В планах в течение следующих трех лет принимать не менее 1000 новых сотрудников. В этом году работу успешно начали 620 человек, а в следующем – еще 740.

Будущим сотрудникам гарантируют стабильные зарплаты до 125 тысяч рублей. Помимо этого, они будут обеспечены хорошим соцпакетом.