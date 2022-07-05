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Новое хранилище Кунсткамеры превратится в многофункциональный комплекс

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© Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

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В Петербурге продолжается строительство современного хранилища Кунсткамеры. В скором времени редкие экспонаты одного из самых старейших музеев города будут расположены в новом месте.

Над возведением многофункционального комплекса трудятся более 100 человек. На данный момент почти полностью возведен железобетонный каркас основного корпуса, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Руководитель компании-подрядчика Александр Кадушкин отметил, что постепенно заканчиваются бетонные работы. С декабря было принято около 10 тысяч «кубов». Строители продолжают трудиться над внутренней кладкой, а также наружными стенами. Недавно этап возведения перешел к фасаду.

В административном корпусе ведется установка оконных рам. В скором времени там появится остекление. Современное хранилище строят достаточно быстро – работники опережают график на два месяца вперед. Пока окончание всех работ запланировано на лето 2024 года.

Всего комплекс будет состоять из семи этажей, где расположится музейная коллекция. Помимо этого, там будут работать реставрационные лаборатории, подсобные и смотровые помещения.

Трехэтажное административное здание будет отведено под выставочные помещения, кабинеты руководителей и читальные залы.

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