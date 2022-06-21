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Липы в кадках стали живым украшением Невского проспекта

Автор:

пресс-служба комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга
© Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга

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В самом центре Петербурга начали появляться молодые деревья.

По всему Невскому проспекту высадили липы. Кадки, в которых прорастают 68 лип, установили на Малой Садовой улице, у Аничкова дворца, Московского вокзала и арки Главного штаба. К деревьям подсадили и цветы разных сортов: бегонии, петунии, ипомеи, вербены, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, в котором председательствует Василий Пониделко.

Высаженным липам на данный момент около 8-9 лет. Их выращивали в отечественном питомнике. Деревья станут живым украшением Невского проспекта на все лето. В сообщении комблага также заметили, что близ магистралей любому растению было бы тяжело расти. Тем не менее, если летний опыт выращивания деревьев в кадках будет успешным, то Невский проспект будут озеленять каждый год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе Петербурга деревья в Биржевом сквере подстригут в форме стрелки острова. 

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