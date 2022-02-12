Деревья в Биржевом сквере подстригут в форме стрелки Васильевского острова

В Василеостровском районе Петербурга деревья в Биржевом сквере подстригут в форме стрелки острова. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Оформлением крон 21 дерева, среди которых 19 лип, один дуб и один каштан, займутся сотрудники садово-паркового хозяйства «Василеостровец». Четыре крайних дерева будут иметь округлую форму, а деревья в середине «подковы» — кубическую.

«Место работы очень ответственное, поэтому стиль стрижек согласовывается с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры», — рассказали представители комблага.