  • 20 Июнь 2022
USD 21.06.2022 56.1727 -0.5374
USD ММВБ 19:15 55.6291  
EUR 21.06.2022 58.8003 -0.5296
EUR ММВБ 19:15 58.8475  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам дали возможность вернуть деньги за несостоявшиеся поездки на юг

Автор:

Фото: Baltphoto
© Фото: Baltphoto

Темы дня

Жители Петербурга, у которых ранее отменили рейсы на юг России, смогут компенсировать стоимость потерянных билетов. Возврат будет осуществляться в полном объеме.

Дело касается только тех поездок, в которых конечный пункт – город, где временно приостановили работу аэропорту. Так, деньги за неосуществленный рейс могут получить те, кто покупал билеты в Ростов-на-Дону, Курс, Брянск, Краснодар и другие города, сообщает «МК в Питере».

Выплаты начнут перечислять с 21 июня. Перед этим необходимо оформить заявление в авиакомпанию, которая должна была осуществлять перелет.  Планируется, что средний размер компенсации составит 10 тысяч рублей. Однако путешественникам пообещали возврат полной стоимости купленных билетов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram