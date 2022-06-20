Петербуржцам дали возможность вернуть деньги за несостоявшиеся поездки на юг

Жители Петербурга, у которых ранее отменили рейсы на юг России, смогут компенсировать стоимость потерянных билетов. Возврат будет осуществляться в полном объеме.

Дело касается только тех поездок, в которых конечный пункт – город, где временно приостановили работу аэропорту. Так, деньги за неосуществленный рейс могут получить те, кто покупал билеты в Ростов-на-Дону, Курс, Брянск, Краснодар и другие города, сообщает «МК в Питере».

Выплаты начнут перечислять с 21 июня. Перед этим необходимо оформить заявление в авиакомпанию, которая должна была осуществлять перелет. Планируется, что средний размер компенсации составит 10 тысяч рублей. Однако путешественникам пообещали возврат полной стоимости купленных билетов.