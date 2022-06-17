На петербургском рынке появится сеть продуктовых магазинов из Екатеринбурга

Сеть торговых точек «Жизньмарт» привезет из Екатеринбурга в Петербург около 150 магазинов большого формата и еще 250-300 мини-маркетов.

Соответствующее соглашение было подписано во время проведения Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Смольного.

Некоторых из торговых точек планируют разместить не только в отдельном помещении, но и в офисах, и на предприятиях. Как заметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, запуск около 400 магазинов продуктов питания будет способствовать формированию комфортной городской среды. Проект получил поддержку от Петербурга, а в дальнейшем ему окажут содействие в открытии торговых объектов с помощью применения нашего сервиса «тепловых карт».

«Жизньмарт» — это не только продуктовые магазины, но и кафе. Предлагаемый ассортимент также можно заказать домой с помощью доставки за 15 минут. Основу ассортимента составляют десерты, рыба, готовая кулинария, фрукты, бытовые товары, напитки, зоотовары, овощи, мясо.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 14 июля запланировано техническое открытие "Азбуки вкуса" в ТК "Гарден Сити". Магазин будет занимать 2,5 тысяч квадратных метров вместе с кофейней и пекарней.