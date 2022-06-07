«Азбука вкуса» откроется в ТК «Гарден Сити»

На 14 июля запланировано техническое открытие "Азбуки вкуса" в ТК "Гарден Сити". Магазин будет занимать 2,5 тысяч квадратных метров вместе с кофейней и пекарней. Продуктовый оператор арендует площади, которые ранее занимал "Лэнд".

Как рассказала руководитель направления аренды ТК Наталья Козырева, основными посетителями комплекса с доходами выше среднего, поэтому "Азбука вкуса" является продолжением работы по позиционированию торгового комплекса.

Новый магазин станет уже четырнадцатым по счету в Петербурге, всего у ритейлера размещено 173 торговых точек. У компании есть пять собственных фабрик-кухонь общей площадью 27,3 тысячи квадратных метров, собственное хлебопекарное и кондитерское производств, а также цех по приготовлению вареников и пельменей.

ТК "Гарден Сити" работает с 2006 года и находится между Лахтинским проспектом и Приморским шоссе.