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Петербург поднялся на 6 место в рейтинге регионов РФ по привлекательности для инвесторов

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Фото: телеграм-канал Алексея Корабельникова
© Фото: Фото: телеграм-канал Алексея Корабельникова

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Петербург и Ленобласти вошли в десятку регионов России, которые являются востребованными среди инвесторов.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева в ходе Петербургского экономического форума озвучила рейтинг регионов России, считающиеся самыми привлекательными для инвесторов. В тройке оказалась столица РФ, Республика Татарстан и Московская область. В топе-10 регионов оказались Петербург (6-е место) и Ленобласть (9-е место), сообщает телеканал 78.

Как заметила Чупшева, по стране, согласно средним показателям, улучшились условия ведения бизнеса. И если ранее в нацрейтинге 2021 года было всего 42 показателя, то в этом – уже 67. Важно отметить, что по 30 из них наблюдается улучшение.

Напомним, нацрейтинг представляет собой отражение усилий властей, которые прикладываются для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Впервые рейтинг представили на ПМЭФ в 2014 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме правительство Северной столицы подписало два соглашения на развитие территорий Курортного района города. Свою подпись поставил вице-губернатор Кирилл Поляков.

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