Российская "дочка" Google заявила о самобанкротстве

Российское подразделение интернет-гиганта Google подало иск в московский Арбитражный суд. В нем сообщается о самобанкротстве. Данная информация размещена в картотеке суда.

Компания уже упоминала на «Федресурсе» о том, что намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Связано это было с тем, что она не имеет более возможности исполнять свои денежные обязательства. Помимо трудностей с выдачей работникам заработной платы и выходных пособий, возникли также проблемы с уплатой обязательных платежей в установленный срок, сообщает ТАСС.

Не так давно к компании был применены штрафные санкции, в итоге она выплатила в России несколько миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 5 мая в России заблокируют возможность загружать обновления платных приложений из магазина Google Play.