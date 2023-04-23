В "Сестрорецком болоте" выпустили на волю краснокнижных сов

В Курортном районе Петербурга волонтеры выпустили в природу четырех сов, занесенных в Красную книгу региона. Мероприятие состоялось в Международный день Матери-Земли. Ранее их на протяжении шести месяцев лечили в госпитале.

В природном заказнике Сестрорецкое болото на волю выпустили четырех ушастых и одну болотную совы. Они прошли шестимесячный курс реабилитации в госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга.

Отметим, что эти совы занесены в Красную книгу региона. Птиц решили выпустить в природу в Международный день Матери-Земли, который посвящен охране окружающей среды.

В ведомстве отметили, что “это важное мероприятие, направленное на сохранение биоразнообразия”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге учащиеся школы №575 Приморского района сняли в столовой видео, на котором под капустным листом в салате «Цезарь» шевелится червяк.