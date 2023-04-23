В Петербурге начало новой рабочей недели может стать самым теплым в году

В Санкт-Петербурге в начале следующей недели ожидается самый теплый день апреля. Рекорд установлен на отметке в +17,3 градусов. Он может стать самым теплым днем до конца месяца.

В понедельник, 24 апреля, ожидается самый теплый день с начала текущего года. Ранее рекорд был установлен 12 апреля, когда воздух прогрелся до +17,3 градусов, в День космонавтики. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Он отметил, что в первый день новой рабочей недели ожидается потепление до +20…+22 градусов. Леус считает, что 24 апреля удержит лидерство до конца апреля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге температура воздуха приближается к климатической норме. Погода сформируется под влиянием малоактивного фронтального раздела. Вновь без существенных осадков.