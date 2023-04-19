В Петербурге каждый пятый родитель заявил о планах детей трудоустроиться летом

В Санкт-Петербурге больше 20% родителей заявили о том, что их дети намерены подрабатывать этим летом. Чаще всего подростки претендуют на должность курьера или промоутера.

В Северной столице каждый пятый родитель (21%) рассказал о намерении своего ребенка подрабатывать в летние каникулы. По их словам, «и при деле будет, и подзаработает». Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что наиболее популярными вариантами трудоустройства летом для юной и девушек в возрасте от 14 до 17 лет стали позиции курьера и промоутера. Также некоторые рассматривают вариант с работой на кухне, официантом и помощником вожатых в детских лагерях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге за последний месяц жители разместили свыше 460 тысяч резюме, что на 7% больше, чем в феврале. Также показатели оказались на 16% выше, чем в январе текущего года.