  • 18 Апрель 2023
USD 18.04.2023 81.6279 0.1234
USD ММВБ 15:39 81.5368  
EUR 18.04.2023 89.6590 -0.5047
EUR ММВБ 15:39 89.5100  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге люди стали чаще искать работу

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Санкт-Петербурге за последний месяц жители разместили свыше 460 тысяч резюме, что на 7% больше, чем в феврале. Также показатели оказались на 16% выше, чем в январе текущего года.

В Северной столице в марте соискатели разместили более 460 тысяч резюме. За месяц их количество увеличилось на 7%, а за два — на 16%. Также весной 2023 года жители стали на 6% чаще искать работу, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что активнее всего в поиске работы находятся госслужащие, которые разместили на 38% больше резюме, чем месяцем ранее. Кроме того, соискатели столкнулись с конкуренцией со стороны студентов и выпускников, которые разместили на 11% больше новых резюме.

Несмотря на большое число конкурентов ИТ-сфера продолжает оставаться высоко востребованной сферой у ИТ-специалистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге свыше 60% жителей чувствуют уверенность в своих силах. Чаще всего они встречаются среди маркетологов и менеджеров по логистике.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram