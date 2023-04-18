В Петербурге люди стали чаще искать работу

В Санкт-Петербурге за последний месяц жители разместили свыше 460 тысяч резюме, что на 7% больше, чем в феврале. Также показатели оказались на 16% выше, чем в январе текущего года.

В Северной столице в марте соискатели разместили более 460 тысяч резюме. За месяц их количество увеличилось на 7%, а за два — на 16%. Также весной 2023 года жители стали на 6% чаще искать работу, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что активнее всего в поиске работы находятся госслужащие, которые разместили на 38% больше резюме, чем месяцем ранее. Кроме того, соискатели столкнулись с конкуренцией со стороны студентов и выпускников, которые разместили на 11% больше новых резюме.

Несмотря на большое число конкурентов ИТ-сфера продолжает оставаться высоко востребованной сферой у ИТ-специалистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге свыше 60% жителей чувствуют уверенность в своих силах. Чаще всего они встречаются среди маркетологов и менеджеров по логистике.