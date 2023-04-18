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В Петербурге более 60% жителей чувствуют уверенность в себе

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© Фото: pxhere

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В Санкт-Петербурге свыше 60% жителей чувствуют уверенность в своих силах. Чаще всего они встречаются среди маркетологов и менеджеров по логистике.

В Северной столице 63% респондентов чувствуют себя уверенными в себе, когда как каждый четвертый считает себя застенчивым. Также уверенных среди мужчин больше, чем среди женщин — 70% против 57%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что лишь каждый второй программист считает себя уверенным в себе. Чаще всего уверенные в себе личности встречаются среди маркетологов (73%), менеджеров по логистике (71%). Самые застенчивые работают в сфере дизайна — 54%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге каждый третий работающий житель умеет играть на музыкальных инструментах. Наиболее популярны гитара и фортепиано.

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