В Петербурге треть работающих жителей умеют играть на музыкальных инструментах

В Санкт-Петербурге каждый третий работающий житель умеет играть на музыкальных инструментах. Наиболее популярны гитара и фортепиано.

В Петербурге 32% экономически активных жителей умеют играть на музыкальных инструментах, преимущественно на гитаре и фортепиано. Среди мужчин навыки игры более распространены, чем среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый третий молодой человек до 24 лет и каждый третий горожанин с доходом от 80 тысяч рублей в месяц также владеет этими навыками. У женщин популярнее фортепиано (19%), а у мужчин — гитара (24%). Петербуржцы с доходом выше 80 тысяч рублей в месяц чаще играют на гитаре и ударных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге наблюдается повышенный спрос на выпускников колледжей. Так, более 200 предприятий нанимают их на работу через сервис по трудоустройству.