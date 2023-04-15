В Петербурге растет спрос на выпускников технических колледжей

В Санкт-Петербурге наблюдается повышенный спрос на выпускников колледжей. Так, более 200 предприятий нанимают их на работу через сервис по трудоустройству.

В Северной столице по итогам 2022/2023 учебного года из колледжей выпустятся около 2 тысяч специалистов. В следующем учебном году учебные заведения ожидают 3,5 тыс. студентов. Об этом сообщает dp.ru.

Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал, что до конца этого года спрос на выпускников колледжей может вырасти до 10 тыс. специалистов.

Компания занимаются подбором кадров с помощью цифровой платформы Центра развития и поддержки предпринимательства. Всего в поисках сотрудников находятся свыше 200 предприятий города на Неве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге около 40% местных жителей сталкивались с абьюзом на работе. Зачастую под абьюзом респонденты подразумевают несоблюдение ТК РФ и унижения со стороны руководства.