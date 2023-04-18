Петербуржцам рассказали о планах по развитию железнодорожного транспорта в 2023 году

В Санкт-Петербурге на заседании правительства представили отчет о выполнении госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» за 2022 год. О планах развития железнодорожного транспорта рассказал глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Согласно данным отчета, в прошлом году железнодорожным транспортом пригородного сообщения воспользовались около 20,6 млн человек из льготных категорий населения. Об этом сообщает АБН.

Кроме того, специалисты запустили тактовое движение между Петербургом и Павловском, что позволило увеличить пассажиропоток на этом направлении на 20%. Интервал между ними составил десять минут.

Также в будущем специалисты намерены запустить тактовое движение на Ораниенбаумском, Выборгском направлениях и на Красносельской линии. Этот отчет свидетельствует о том, что железнодорожный транспорт является одним из приоритетных направлений в развитии транспортной системы Северной столицы.