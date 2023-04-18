В Петербурге эстонский бренд открыл первый магазин нижнего белья

В Санкт-Петербурге открылся иностранный магазин, занимающийся продажей нижнего белья. Эстонский бренд планирует не останавливаться на одном магазине на Невском проспекте.

В понедельник, 17 апреля, в ТК «Невский Центр» открылся новый магазин. Продажей нижнего белья займется бренд BonBon Lingerie. Компания планирует открыть еще один магазин в ТРЦ «Охта Молл». Об этом сообщает РБК.

Петербуржцы смогут приобрести белье ручной работы, которые отшивается в Таллине. Также на прилавках покупатели смогут найти боди, кимоно, чулки, халаты и другие вещи.

Отметим, что средний составит семь тысяч рублей. По мнению Кирилла Тесленко, представителя бренда в России, это цена «более чем гуманная для такого качества продукции».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал в Санкт-Петербурге планируют открыть около 50 точек нового премиального бренда. Его презентация состоялась на выставке NatMall.