В Культурной столице откроют полсотни магазинов премиального бренда Idol

В Санкт-Петербурге планируют открыть около 50 точек нового премиального бренда. Его презентация состоялась на выставке NatMall.

Melon Fashion Group, владеющая Zarina, Sela, Befree и Love Republic, занимается новым брендом Idol. По словам представителей компании, за 2023 год в крупнейших торговых центрах города появится примерно 50 магазинов с новым брендом. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что одежда займет нишу испанской марки Massimo Dutti и будет представлена в сегменте "доступный премиум" со средним чеком в 10 тысяч рублей.