В Петербурге ночью с рельсов сошли пять вагонов с авиационным топливом

В Санкт-Петербурге на железнодорожных путях сошли с рельсов пять цистерн с авиационным топливом. Разлива топлива не произошло.

В Северной столице во вторник, 18 апреля, в 01:35 на железнодорожном пути с рельсов сошли пять вагонов с авиационным топливом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что разлива топлива не произошло. Также в инциденте никто не пострадал. Авария произошла на территории четвертого парка станции Санкт-Петербург-Московский - Сортировочная. Цистерны уже вернули на пути.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что из Петербурга в Калининград начал ездить почтовый вагон. Он будет курсировать между этими городами еженедельно. Почтовый вагон – это совместный проект от Федеральной пассажирской компании и “Почты России”.