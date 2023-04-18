В Петербурге оборонное предприятие выпустит облигации на сумму не менее 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге оборонное предприятие «Заслон» начнет собирать первые заявки на облигации. Компания занимается разработкой авиационного, морского и сухопутного вооружения.

Оборонное предприятие выпустит облигации на сумму не менее одного миллиарда рублей. А их срок будет равен трем годам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что порядка 400 миллионов из этой суммы предприятие намерено потратить на строительство бизнес-центра Atlas City в Московском районе.

Напомним, что ценные бумаги предусматривают полугодовые выплаты с доходностью до 12,5% годовых. Благодаря это компания намерена получить выручку в 14 млрд рублей к концу 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску Генеральной прокуратуры обратил акции АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ) в доход государства.