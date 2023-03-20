Акции компании петербургского бизнес-омбудсмена Абросимова были обращены в пользу государства

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску Генеральной прокуратуры обратил акции АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ) в доход государства. Известно, что одним из учредителей компании является петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов.

Учредителем АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов стал в 1994 году. Генпрокуратура смогла доказать, что на компанию были незаконно выведены финансовые активы оборонного предприятия "Северная верфь". В результате суд решил обратить акции организации в доход государства, пишет "Петроград".

При этом, по мнению представителей компании, претензии являются необоснованными, в связи с чем решение может быть обжаловано в высшей инстанции.

Напомним, что что Абросимов был руководителем транспортного цеха АО "Северная верфь", после чего в 1994 году учредил АО КЦТЛ вместе с 19 сотрудниками подразделения. По версии прокуратуры, на организацию вывели активы завода, а "Северная верфь" в итоге обанкротилась.